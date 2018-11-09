Росія готує Крим для розгортання ядерної зброї, – постпред ООН

Росія подвоїла свої військові сили на півострові і продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розгортання ядерної зброї. Радбез ООН повинен зібратися, аби обговорити ситуацію на окупованому Донбасі та ескалацію в Азовському морі.

Про це розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, пише ТСН.

Читайте також: У відставку пішли самопроголошені керівники окупованого Сімферополя

Він наголошує, що Росія не планує зупиняти окупацію Криму. За його словами, метою Кремля є тотальне військове панування у Чорноморському регіоні та за його межами.

"Наприклад, Крим часто використовується як штаб-квартира та база постачання російської військової участі в Сирії", – зазначив Єльченко.

Дипломат наголосив, що Росія тиском і пропагандою змушує жителів окупованого Криму брати участь у російських військових операціях за кордоном.

Саме тому, за його словами, дії Росії на півострові не можна вважати просто українським або регіональним питанням. Поведінка Кремля у Криму загрожує усій Європі.

Крим – це не тільки тестовий майданчик для нового російського озброєння та потенційної зони для розповсюдження ядерної зброї, але також є ключовим елементом російської військової експансіоністської політики,

– наголосив Єльченко.

Він також підкреслив, що Росія подвоїла свої військові сили на півострові і продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розгортання ядерної зброї, включаючи реконструкцію сховищ ядерних боєголовок.

До того ж потужні і довготривалі наслідки також матиме будівництво Росією Кримського мосту. Такі дії, окрім порушення свободи міжнародного судноплавства, завдають суттєвої шкоди екології.

"Цей міст простягається з території Росії на суверенну територію України, тим самим збільшуючи кількість важкої зброї, обладнання та військового персоналу у Криму", – додав дипломат.

Дивіться також: Це зробив не Путін, а інший режим: Трамп знову назвав винного в анексії Криму

Єльченко вважає, що міст провокує серйозну загрозу морського нападу з Азовського напрямку у разі масштабної військової конфронтації.