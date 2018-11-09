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      Росія готує Крим для розгортання ядерної зброї, – постпред ООН

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      Дії Росії в окупованому Криму є загрозою для безпеки Європи, – Єльченко
      Дії Росії в окупованому Криму є загрозою для безпеки Європи, – Єльченко / Фото з відкритих джерел

      Росія подвоїла свої військові сили на півострові і продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розгортання ядерної зброї. Радбез ООН повинен зібратися, аби обговорити ситуацію на окупованому Донбасі та ескалацію в Азовському морі.

      Про це розповів постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, пише ТСН.

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      Він наголошує, що Росія не планує зупиняти окупацію Криму. За його словами, метою Кремля є тотальне військове панування у Чорноморському регіоні та за його межами.

      "Наприклад, Крим часто використовується як штаб-квартира та база постачання російської військової участі в Сирії", – зазначив Єльченко.

      Дипломат наголосив, що Росія тиском і пропагандою змушує жителів окупованого Криму брати участь у російських військових операціях за кордоном.

      Саме тому, за його словами, дії Росії на півострові не можна вважати просто українським або регіональним питанням. Поведінка Кремля у Криму загрожує усій Європі.

      Крим – це не тільки тестовий майданчик для нового російського озброєння та потенційної зони для розповсюдження ядерної зброї, але також є ключовим елементом російської військової експансіоністської політики,
      – наголосив Єльченко.

      Він також підкреслив, що Росія подвоїла свої військові сили на півострові і продовжує підготовку кримської військової інфраструктури для розгортання ядерної зброї, включаючи реконструкцію сховищ ядерних боєголовок.

      До того ж потужні і довготривалі наслідки також матиме будівництво Росією Кримського мосту. Такі дії, окрім порушення свободи міжнародного судноплавства, завдають суттєвої шкоди екології.

      "Цей міст простягається з території Росії на суверенну територію України, тим самим збільшуючи кількість важкої зброї, обладнання та військового персоналу у Криму", – додав дипломат.

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      Єльченко вважає, що міст провокує серйозну загрозу морського нападу з Азовського напрямку у разі масштабної військової конфронтації.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму ООН Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 9 листопада
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