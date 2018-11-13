США можуть розмістити ракети в Європі: у Росії пригрозили Вашингтону серйозними наслідками

У Росії застерігають Сполучені Штати від розміщення нового озброєння в Європі. Там наголошують, що така ситуація може спровокувати "драматичні події".

Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, пише Financial Times.

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Так, російський дипломат висловив побоювання щодо подальших планів США після можливого виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Якщо вони планують розгорнути ракети в Європі, це може привести до драматичних подій в цьому регіоні, в тому числі у внутрішній політиці,

– наголосив він.

Так, постпред наголошує, що будь-яке розгортання ракет в Європі є дестабілізуючим фактором.

"Ви не можете відрізнити на відстані ракету з ядерною боєголовкою від ракети, що не маєтакої зброї", – зазначив дипломат.

За словами, Чижова, це "одна з найскладніших проблем" в області контролю над озброєннями.

Нагадаємо, раніше голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.