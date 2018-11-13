13:02
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      США можуть розмістити ракети в Європі: у Росії пригрозили Вашингтону серйозними наслідками

      598 Читать новость на русском
      У Росії попередили США про "драматичні події" через розташування в Європі нового озброєння
      У Росії попередили США про "драматичні події" через розташування в Європі нового озброєння / Фото з відкритих джерел

      У Росії застерігають Сполучені Штати від розміщення нового озброєння в Європі. Там наголошують, що така ситуація може спровокувати "драматичні події".

      Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, пише Financial Times.

      Читайте також: Росія готує Крим для розгортання ядерної зброї, – постпред ООН

      Так, російський дипломат висловив побоювання щодо подальших планів США після можливого виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

      Якщо вони планують розгорнути ракети в Європі, це може привести до драматичних подій в цьому регіоні, в тому числі у внутрішній політиці,
      – наголосив він.

      Так, постпред наголошує, що будь-яке розгортання ракет в Європі є дестабілізуючим фактором.

      "Ви не можете відрізнити на відстані ракету з ядерною боєголовкою від ракети, що не маєтакої зброї", – зазначив дипломат.

      За словами, Чижова, це "одна з найскладніших проблем" в області контролю над озброєннями.

      Нагадаємо, раніше голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакцинація від менінгококової інфекції: що варто знати
      2 листопада , 18:01 Вакцинація від менінгококової інфекції: що варто знати
      Яніна Ткачук 2793
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 7
      "Безсмертне бидло": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертне бидло": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 646
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 2913
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сьогодні , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов 1213
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через дії КНДР Південна Корея хоче розмістити в себе "найпотужнішу" тактичну зброю зі США
       3 вересня 2017 , 12:16
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук