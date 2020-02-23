По меньшей мере 7 взрывных устройств сдетонировали одновременно в Багдаде
В столице Ирака Багдаде 22 февраля, как сообщают СМИ, произошла серия терактов. По меньшей мере 7 взрывных устройств почти одновременно сдетонировали в разных районах города. Известно о 17 раненых людях.
О серии терактов в Багдаде написало издание Sky News Arabia.
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Что известно о ряде взрывов в Багдаде 22 февраля
- 7 взрывных устройств в разных районах города сдетонировали почти одновременно.
- 17 человек получили травмы.
- Об убитых пока не сообщалось.
- Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.
Коротко о ситуации в Ираке
- 3 января США ракетами в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Тогда погибли 80 человек, но американцев среди них не было.
- С тех пор "зеленую зону" Багдада (там расположены дипломатические миссии, среди которых и посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.
Заметим, что 22 февраля Ирак сообщил, что закрывает границу с Ираном – из-за угрозы распространения коронавируса.
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