По меньшей мере 7 взрывных устройств сдетонировали одновременно в Багдаде

В столице Ирака Багдаде 22 февраля, как сообщают СМИ, произошла серия терактов. По меньшей мере 7 взрывных устройств почти одновременно сдетонировали в разных районах города. Известно о 17 раненых людях.

О серии терактов в Багдаде написало издание Sky News Arabia .

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Что известно о ряде взрывов в Багдаде 22 февраля

7 взрывных устройств в разных районах города сдетонировали почти одновременно.

17 человек получили травмы.

Об убитых пока не сообщалось.

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.

Коротко о ситуации в Ираке

3 января США ракетами в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Тогда погибли 80 человек, но американцев среди них не было.

С тех пор "зеленую зону" Багдада (там расположены дипломатические миссии, среди которых и посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана.