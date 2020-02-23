01:06
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      По меньшей мере 7 взрывных устройств сдетонировали одновременно в Багдаде

      - Читати новину українською
      22 февраля в Багдаде прогремели 17 взрывов / Иллюстративное фото (wikimedia.org)

      В столице Ирака Багдаде 22 февраля, как сообщают СМИ, произошла серия терактов. По меньшей мере 7 взрывных устройств почти одновременно сдетонировали в разных районах города. Известно о 17 раненых людях.

      О серии терактов в Багдаде написало издание  Sky News Arabia.

      Читайте также: 20 февраля в Ханау в Германии расстреляли людей в нескольких кальянных, много жертв – фото и видео

      Что известно о ряде взрывов в Багдаде 22 февраля

      • 7 взрывных устройств в разных районах города сдетонировали почти одновременно.
      • 17 человек получили травмы. 
      • Об убитых пока не сообщалось.
      • Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна группировка.

      Коротко о ситуации в Ираке

      • 3 января США ракетами в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Тогда погибли 80 человек, но американцев среди них не было. 
      • С тех пор "зеленую зону" Багдада (там расположены дипломатические миссии, среди которых и посольство США) регулярно обстреливают ракетами со стороны Ирана. 

      Заметим, что 22 февраля Ирак сообщил, что закрывает границу с Ираном – из-за угрозы распространения коронавируса. 

      Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА: что о нем известно
      22 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Взрыв Теракт Ближний Восток Постраждалі Ирак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      22 февраля , 23:28 Биография Go_A – победителей Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины
      Юлія Турелик
      22 февраля , 23:23 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: анонс боя за звание чемпиона WBC
      Михайло Гема
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      22 февраля , 22:38 Под Киевом нашли мертвым бывшего руководителя "Интера" Старицкого: что о нем известно
      Андрій Шляхтін
      22 февраля , 22:38 Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений участников
      Уляна Журба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук