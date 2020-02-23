Щонайменше 7 вибухових пристроїв здетонували водночас у Багдаді

У столиці Іранку Багдаді 22 лютого, як повідомляють ЗМІ, сталася серія терактів. Щонайменше 7 вибухових пристроїв майже водночас здетонували у різних районах міста. Відомо про 17 поранених людей.

Про серію терактів у Багдаді написало видання Sky News Arabia.

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Що відомо про низку вибухів у Багдаді 22 лютого

7 вибухових пристроїв у різних районах міста здетонували майже водночас.

17 людей зазнали травм.

Про вбитих наразі не повідомляли.

Відповідальність за вибухи поки що не брало на себе жодне угруповання.

Коротко про ситуацію в Іраку

3 січня США ракетами у Багдаді вбили іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь 8 січня Іран атакував військові бази США в Іраку. Тоді загинули 80 людей, але американців серед них не було.

Відтоді "зелену зону" Багдаду (там розташовані дипломатичні місії, серед яких і посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану.

Зауважимо, що 22 лютого Ірак повідомив, що закриває кордон з Іраном – через ризик поширення коронавірусу.