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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Щонайменше 7 вибухових пристроїв здетонували водночас у Багдаді

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      22 лютого у Багдаді пролунали 17 вибухів / Ілюстративне фото (wikimedia.org)

      У столиці Іранку Багдаді 22 лютого, як повідомляють ЗМІ, сталася серія терактів. Щонайменше 7 вибухових пристроїв майже водночас здетонували у різних районах міста. Відомо про 17 поранених людей.

      Про серію терактів у Багдаді написало видання Sky News Arabia.

      Читайте також: 20 лютого у Ганау в Німеччині розстріляли людей у кількох кальянних, багато жертв – фото та відео

      Що відомо про низку вибухів у Багдаді 22 лютого

      • 7 вибухових пристроїв у різних районах міста здетонували майже водночас.
      • 17 людей зазнали травм. 
      • Про вбитих наразі не повідомляли.
      • Відповідальність за вибухи поки що не брало на себе жодне угруповання.

      Коротко про ситуацію в Іраку

      • 3 січня США ракетами у Багдаді вбили іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь 8 січня Іран атакував військові бази США в Іраку. Тоді загинули 80 людей, але американців серед них не було. 
      • Відтоді "зелену зону" Багдаду (там розташовані дипломатичні місії, серед яких і посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану. 

      Зауважимо, що 22 лютого Ірак повідомив, що закриває кордон з Іраном – через ризик поширення коронавірусу. 

      Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали Go_A
      22 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Вибух Теракт Близький Схід Постраждалі Ірак
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