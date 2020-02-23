Щонайменше 7 вибухових пристроїв здетонували водночас у Багдаді
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У столиці Іранку Багдаді 22 лютого, як повідомляють ЗМІ, сталася серія терактів. Щонайменше 7 вибухових пристроїв майже водночас здетонували у різних районах міста. Відомо про 17 поранених людей.
Про серію терактів у Багдаді написало видання Sky News Arabia.
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Що відомо про низку вибухів у Багдаді 22 лютого
- 7 вибухових пристроїв у різних районах міста здетонували майже водночас.
- 17 людей зазнали травм.
- Про вбитих наразі не повідомляли.
- Відповідальність за вибухи поки що не брало на себе жодне угруповання.
Коротко про ситуацію в Іраку
- 3 січня США ракетами у Багдаді вбили іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь 8 січня Іран атакував військові бази США в Іраку. Тоді загинули 80 людей, але американців серед них не було.
- Відтоді "зелену зону" Багдаду (там розташовані дипломатичні місії, серед яких і посольство США) регулярно обстрілюють ракетами з боку Ірану.
Зауважимо, що 22 лютого Ірак повідомив, що закриває кордон з Іраном – через ризик поширення коронавірусу.
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