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По оккупированному Крыму расклеили антироссийские листовки: фото

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В Крыму появились антироссийские листовки
В Крыму появились антироссийские листовки / Фото из соцсетей

В субботу, 19 мая, в ряде городов оккупированного Крыма появились антироссийские листовки. Надписи на этих открытках выполнены на нескольких языках, а они расклеены на столбах.

Об этом сообщает Twitter-пользователь RoksolanaToday&Крым.

Так, соответствующие листовки были зафиксированы в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Красногвардейском.

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На открытках изображена колючая проволока и текст "Выстояли в депортации, выстоим и в оккупации", написанный на русском, украинском и крымскотатарском языках.

 

Теги: Новости Украины Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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