По оккупированному Крыму расклеили антироссийские листовки: фото
В субботу, 19 мая, в ряде городов оккупированного Крыма появились антироссийские листовки. Надписи на этих открытках выполнены на нескольких языках, а они расклеены на столбах.
Об этом сообщает Twitter-пользователь RoksolanaToday&Крым.
Так, соответствующие листовки были зафиксированы в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Красногвардейском.
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На открытках изображена колючая проволока и текст "Выстояли в депортации, выстоим и в оккупации", написанный на русском, украинском и крымскотатарском языках.
Источник: 24 Канал
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