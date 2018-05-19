По окупованому Криму розклеїли антиросійські листівки: фото
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У суботу, 19 травня, у низці міст окупованого Криму з'явилися антиросійські листівки. Написи на цих листівках виконані кількома мовами, а розклеєні вони на стовпах.
Про це повідомляє Twitter-користувач RoksolanaToday&Крим.
Так, відповідні листівки були зафіксовані в Сімферополі, Феодосії, Джанкої, Червоногвардійському.
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На листівках зображений колючий дріт і текст "Вистояли в депортації, вистоїмо і в окупації", написаний російською, українською та кримськотатарською мовами.
Джерело: 24 Канал
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