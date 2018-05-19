По Саудовской Аравии ударили ракетами

19 мая с территории Йемена были выпущены две баллистические ракеты в направлении южной границы с Саудовской Аравией. Воздушные силы последней одну из них сумели перехватить.

Об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на представителя коалиции арабских стран.

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Отмечается, что две ракеты выпустили повстанцы-хуситы в сторону города Хамис-Мушайт.

В то же время подчеркивается, что другая ракета упала в незаселенной территории вблизи вышеупомянутого населенного пункта.

К слову, последний раз Йемен выпускал ракеты по Саудовской Аравии 15 мая.

Напомним, 21 апреля в Саудовской Аравии вблизи резиденции короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда произошел обстрел и были слышны взрывы.