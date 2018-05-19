По Саудівській Аравії вдарили ракетами
19 травня з території Ємену було випущено дві балістичні ракети у напрямку південного кордону із Саудівською Аравією. Повітряні сили останньої одну із них зуміли перехопити.
Про це повідомляє Al-Arabia з посиланням на речника коаліції арабських країн.
Читайте також: Жахливі деталі авіаудару в Ємені під час весільної церемонії: відома кількість загиблих (18+)
Зазначається, що дві ракети випустили простанці-хусити у бік міста Хаміс-Мушайт.
Водночас підкреслюється, що інша ракета впала у незаселеній території поблизу вищезазначеного населеного пункту.
До слова, востаннє Ємен випускав ракети по Саудівській Аравії 15 травня.
Нагадаємо, 21 квітня у Саудівській Аравії поблизу резиденції короля Салмана ібн Абдул-Азіз Аль Сауда стався обстріл і було чутно вибухи.