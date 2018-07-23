По уровню реальных зарплат Беларусь опережает Украину

Жители Беларуси в 2017 году году получали самые большие зарплаты среди всех стран СНГ.

Об этом говорится в данных специального выпуска Высшей школы экономики.

Читайте также: Как понять, платят ли вам нормальную зарплату, – комментарий экономиста

В 2017 году реальная заработная плата в Беларуси составила 1602 долларов, в России – 1550 долларов, а в Украине – 1073 долларов.

Реальная зарплата является комбинированным показателем – исчисляя ее размер, исследователи перечисляли зарплаты в национальных валютах по паритету покупательной способности с учетом различий в потребительских ценах в разных странах. При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка, курсы валют и уровень инфляции в указанных странах.

Напомним, что по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине по состоянию на 1 июня 2018 год выросла на 2,9% по сравнению с апрелем, до 8725 гривен, что в 2,3 раза больше уровня минимальной заработной платы 3723 гривен.