За рівнем реальних зарплат Білорусь випереджає Україну

Жителі Білорусі у 2017 році році отримували найбільші зарплати серед усіх країн СНД.

Про це йдеться у даних спеціального випуску Вищої школи економіки.

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У 2017 році реальна заробітна плата в Білорусі склала 1602 доларів, в Росії – 1550 доларів, а в Україні – 1073 доларів.

Реальна зарплата є комбінованим показником – обчислюючи її розмір, дослідники перераховували зарплати в національних валютах за паритетом купівельної спроможності з урахуванням відмінностей у споживчих цінах у різних країнах. При розрахунках автори використовували дані Світового банку, курси валют і рівень інфляції в зазначених країнах.

Нагадаємо, що за даними Держстату, реальна заробітна плата в Україні за станом на 1 червня 2018 року зросла на 2,9% у порівнянні з квітнем, до 8725 гривень, що в 2,3 рази більше рівня мінімальної заробітної плати 3723 гривень.