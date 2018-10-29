По заявлению "Самопомочи" НАБУ открыло уголовное производство в отношении Романа Марченко

В Национальном антикоррупционном бюро зарегистрировали уголовное производство по факту возможного представления депутатом Киевского городского совета Романом Марченко заведомо недостоверных сведений в декларации.

Расследовать деятельность Марченко после обращения народных депутатов "Объединения "Самопомич", говорится на сайте партии.

"В ответ на наше заявление мы получили письмо от Национального антикоррупционного бюро, где указано, что действия Романа Марченко в части внесение недостоверных сведений в его декларации, в частности относительно полученного дохода супругой Марченко от отчуждения земельных участков, будут расследоваться.

Для нас принципиальным является соблюдение всех стандартов ответственности работы политика, особенно что касается внедрения электронного декларирования, которое было последовательной позицией "Самопомочи" для предотвращения коррупции среди политиков. Надеемся, что уже в ближайшее время детективы НАБУ проведут необходимые следственные действия для того, чтобы иметь основания предъявлять подозрение по результатам проверки тех фактов, которые мы указали в нашем заявлении", – говорит народный депутат, "Объединения "Самопомич" Руслан Сидорович.

Напомним, 6 сентября, после собственного расследования деятельности депутата Киевского городского совета Романа Марченко, партия "Объединение "Самопомич" исключила из своих рядов руководителя фракции в Киевсовете Сергея Гусовского и еще трех депутатов-членов партии, которые голосовали за решения, которые способствовали передаче земельных участков в собственность семьи депутата. Совокупно территория, захваченная депутатом Марченко и его семьей, составляет около 1,4 гектара.

Все материалы внутрипартийного расследования в отношении деятельности Марченко народные депутаты "Самопомочи" 12 сентября передали в НАБУ.

Кроме обращения в органы правопорядка, партия будет инициировать процедуру отзыва депутата Романа Марченко по народной инициативе.