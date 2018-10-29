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      За заявою "Самопомочі" НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо Романа Марченка

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      НАБУ
      НАБУ / ukranews.com

      У Національному антикорупційному бюро зареєстрували кримінальне провадження за фактом можливого подання депутатом Київської міської ради Романом Марченком завідомо недостовірних відомостей у декларації.

      Розслідуватимуть діяльність Марченка після звернення народних депутатів "Об’єднання "Самопоміч", йдеться на сайті партії.

      "У відповідь на нашу заяву ми отримали листа від Національного антикорупційного бюро, де зазначено, що дії Романа Марченка в частині внесення недостовірних відомостей до його декларації, зокрема щодо отриманого доходу дружиною Марченка від відчуження земельних ділянок, будуть розслідуватися.

      Для нас принциповим є дотримання усіх стандартів відповідальності роботи політика, особливо що стосується запровадження електронного декларування, яке було послідовною позицією "Самопомочі" для запобігання корупції серед політиків. Сподіваємось, що вже найближчим часом детективи НАБУ проведуть необхідні слідчі дії для того, щоби мати підстави пред’являти підозру за результатами перевірки тих фактів, які ми зазначили у нашій заяві", – каже народний депутат "Об’єднання "Самопоміч" Руслан Сидорович.

      Нагадаємо, 6 вересня, після власного розслідування діяльності депутата Київської міської ради Романа Марченка, партія "Об’єднання "Самопоміч" виключила зі своїх лав керівника фракції в Київраді Сергія Гусовського та ще трьох депутатів-членів партії, які голосували за рішення, що сприяли передачі земельних ділянок у власність родини депутата. Сукупно територія, захоплена депутатом Марченком та його родиною, становить близько 1,4 гектара.

      Усі матеріали внутрішньопартійного розслідування щодо діяльності Марченка народні депутати "Самопомочі" 12 вересня передали в НАБУ.

      Окрім звернення до органів правопорядку, партія ініціюватиме процедуру відкликання депутата Романа Марченка за народною ініціативою.

      Теги: Новини політики НАБУ Самопоміч Роман Марченко Київрада
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 29 жовтня
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