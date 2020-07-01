Андрей Пальчевский в видеообращении объявил о создании новой политической силы. Он планирует наконец восстановить доверие людей, которые уже окончательно разочаровались во власти.

"Только что зарегистрировали политсилу. Называется "Победа Пальчевского". Смысл ее прост и понятен. Мы ждали 30 лет. Мы доверили новому руководству примерно год назад возможность повернуть дела в стране. И разочарование достигло предела. Кроме желания, надо находить людей, которые не только хотят, но и могут. Но этого не произошло", – рассказал лидер политсилы Андрей Пальчевский.

Андрей Пальчевский обещает, что политсила будет принимать в свои ряды только настоящих профессионалов, способных реальными шагами менять Украину к лучшему. Политологи же считают, что новая политическая сила имеет серьезный потенциал.

Сейчас любая социология показывает, что люди устали ждать новых изменений и готовы поддержать новую политическую силу. Люди разочаровались в новой власти, у них есть сомнения относительно старых политиков. И в этом контексте "Победа Пальчевского" имеет очень большой потенциал для роста, и она может объединить всех людей, которые собственными руками хотят делать изменения в стране,

– отметил политический консультант Петр Охотин.

Лидер новой политсилы призывает людей не покладая рук, даже несмотря на нынешнее разочарование во власти, и вместе двигаться к победе.