Андрій Пальчевський у відеозверненні оголосив про створення нової політичної сили. Він планує нарешті відновити довіру людей, які вже остаточно розчарувались у владі.

"Тільки що зареєстрували політсилу. Називається "Перемога Пальчевського". Сенс її простий і зрозумілий. Ми чекали 30 років. Ми довірили новому керівництву приблизно рік тому можливість повернути справи в країні. І розчарування досягло межі. Крім бажання, треба знаходити людей, які не тільки хочуть, а й можуть. Але цього не сталося, – розповів лідер політсили Андрій Пальчевський.

Андрій Пальчевський обіцяє, що політсила буде приймати до своїх лав тільки справжніх професіоналів, здатних реальними кроками змінювати Україну на краще.

"А що стосується економіки – давайте залишимо нематеріальні розмови самі знаєте кого з президентів – їм. І займемося добробутом, боротьбою з бідністю, і запросимо для цього людей, які можуть. Хештегом нашим буде #ЗаПальчевского, і якщо ви "за", перемога буде за нами", – заявив Пальчевський.

Політологи ж вважають, що нова політична сила має серйозний потенціал.

Зараз будь-яка соціологія показує, що люди втомились чекати на нові зміни й готові підтримати нову політичну силу. Люди розчарувалися в новій владі, у них є сумніви щодо старих політиків. І в цьому контексті "Перемога Пальчевського" має дуже великий потенціал для зросту і вона може об’єднати всіх людей, які власними руками хочуть робити зміни в країні,

– зазначив політичний консультант Петро Охотін.

Лідер нової політсили закликає людей не покладати рук, навіть попри нинішнє розчарування до влади та разом рухатись до перемоги.