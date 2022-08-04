Во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ Владимир Зеленский рассказал, что случится с миром, если путин все-таки победит. Об этом сообщает 24 канал.

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Если победит путин, в мире начнется хаос

Глава государства подчеркнул, что если россии удастся победить Украину, то другие диктаторы развяжут себе руки и начнут другие войны.

Если путин победит в этой войне – это начало третьей мировой войны. Я в этом уверен – большие автократии мира начнут делать то же самое,

– сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что тогда в мире будет хаос. И уже спровоцированная россией пищевая опасность, энергетический кризис и война – это только начало.

Извините, но это цветочки по сравнению с тем, что будет. Не дай бог, чтобы россия победила в этой войне. Сколько можно ставать на те же грабли?

– подчеркнул президент.

Сейчас выходит, что весь мир не может остановить одного человека

Владимир Зеленский подчеркнул, что у свободы нет цены, поэтому кремль не сможет подкупить волю украинцев нефтедолларами. Он подчеркнул, что украинцы будут стоять до конца. А когда эта война закончится, зависит только от объединения мира вокруг Украины.

Каждое государство объединяется вокруг Украины, но представляет себя, потому что завтра может быть то же самое в этом государстве. Не дай Бог. Сколько еще нужно войн президенту россии?

– риторически спросил Зеленский.

При этом он добавил, что есть вещи, о которых нужно думать трезво. То, что сделано, уже сделано, и никто этого не простит и не забудет, поскольку это вернуть невозможно. Владимир Зеленский не понимает, почему мир позволяет одному человеку вести такую кровавую войну. Но мы, украинцы, никогда этого не простим и будем нести эту историю, рассказывая ее своим детям.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал, что россияне якобы хотят мирных переговоров. Президент пояснил, что если бы россия действительно хотела закончить войну, она не стягивала бы сейчас дополнительные резервы на Юг Украины и не убивала бы ни в чем невинных гражданских украинцев.

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