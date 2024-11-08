Советники Дональда Трампа должны подчеркнуть, что для него важно немедленно изложить свою позицию относительно войны в Украине. Об этом передает 24 Канал, ссылаясь на Foreign Policy.

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Почему Трампу надо немедленно объявить свою позицию по поводу российско-украинской войны

Издание считает, что каждый день неопределенности играет на руку России, которая получает больше возможностей для стратегических маневров и укрепляет свои позиции на фронте.

Обратите внимание! План прекращения конфликта не должен предусматривать передачу украинских территорий, захваченных Россией, и не может строиться на неопределенных обещаниях Путина. Сейчас Запад и НАТО единодушны в том, что Украина постепенно теряет позиции, и будущая зима станет решающей в этой борьбе.

По словам украинской правозащитницы Александры Матвийчук российская армия уничтожила значительную часть энергосистемы страны, оставляя миллионы граждан без тепла, света и воды перед холодами. На юге россияне также обстреливают порты, пытаясь заблокировать доставку продуктов, а на востоке обстрелы направлены на создание условий, что заставляют гражданских покидать дома.

Россия воспользовалась политической неопределенностью в США во время выборов. Автократические лидеры, как Путин, пользуются слабостью и нерешительностью Запада, а Запад до сих пор не позволил Украине наносить удары по позициям в самой России, что дало Москве стратегическое преимущество,

– отметил Майкл Боцюркив из Atlantic Council.

Неопределенность относительно поддержки со стороны США усиливает риски, а в случае отступления США Украина не только потеряет значительную поддержку, но и будет вынуждена противостоять России в более опасных условиях.

Для США и их союзников победа Путина означала бы угрозу стабильности на европейском континенте, а российские войска на территориях Украины усилили бы присутствие у границ НАТО, угрожая эскалацией.

Как отмечают эксперты, уступки России позволят ей сосредоточить усилия на укреплении влияния на соседние страны, включая страны Балтии и Центральной Азии, и возможно, создадут новые угрозы для безопасности США.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп получил 279 из 270 нужных голосов выборщиков, что гарантирует его победу на президентских выборах в США 2024.