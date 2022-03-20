Путин нервничает
Сейчас Путин решил показать, что проблемы белорусов его не беспокоят. Хотя, оно как раз наоборот. Для России критически важно после политического кризиса в Беларуси сформировать пророссийские политические силы за рубежом.
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Украина как ориентир для Беларуси
В любом случае у Беларуси будут политические трансформации. И будут проходить они в несколько этапов. Первый начался только сейчас.
Все идет к тому, что в Минске будет установлена компромиссная политическая система, которая будет устраивать большую часть местного населения. Не обязательно демократия западного образца. Меритократия, например, сингапурская или китайская модель.
Если же Украина падет, процесс перемен затянется дополнительно еще на 5 – 10 лет. Поэтому победа Украины является ключом к скорым изменениям в Беларуси.