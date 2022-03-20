Путін нервує
Зараз Путін вирішив показати, що проблеми білорусів його не обходять. Хоча, воно якраз навпаки. Для Росії критично важливо після політичної кризи у Білорусі сформувати проросійські політичні сили там.
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Україна як взірець для Білорусі
У будь-якому випадку у Білорусі будуть політичні трансформації. І відбуватимуться вони в кілька етапів. Перший почався лише зараз.
Все йде до того, що в Мінську встановлять компромісну політичну систему, яка буде влаштовувати більшу частину місцевого населення. Не обов'язково демократія західного зразка. Меритократія, до прикладу, сінгапурська чи китайська модель.
Якщо Україна впаде, то процес зміни затягнеться додатково ще на 5 – 10 років. Тому перемога України є ключем до швидких змін у Білорусі.