Аналитики считают, что единственным путем к прекращению боевых действий и обеспечению гарантий безопасности, является лишение России любых шансов на дальнейшее наступление. Об этом говорится в статье The Economist.

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Для чего Украине изменение курса

В журнале отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский представил на встрече с президентом США Джо Байденом План победы, который, по прогнозам, включает новые просьбы о военной помощи и финансировании. Однако, как пишет издание, Украина на самом деле нуждается в "срочной смене курса".

В частности, там отмечают, что "за рубежом наступает усталость". Ультраправые в Германии и Франции заявляют, что поддержка Украины – пустая трата денег. В то же время Дональд Трамп, который имеет шанс снова стать президентом США, демонстрирует готовность к любым действиям, но его риторика указывает на желание "продать Украину Путину".

Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, настаивая на том, что украинская армия может вернуть все земли, которые Россия забрала с 2014 года, он оттолкнет сторонников Украины и еще больше разделит украинское общество. Независимо от того, победит Трамп, или нет, единственная надежда на сохранение поддержки Америки и Европы и объединение украинцев – это новый подход, который начинается с того, что лидеры честно заявляют, что означает победа,

– отмечают в издании.

Как в издании видят победу в войне

Аналитики подчеркивают, что Путин начал войну против Украины не ради ее территории, а чтобы не допустить ее превращения в успешную, ориентированной на Запад демократией. В издании отмечают, что партнерам важно, чтобы Зеленский убедил украинцев, что "важнейшим призом в этой войне" является стремление к демократическим ценностям.

Издание также отмечает, что "как бы сильно Зеленский не хотел изгнать Россию со всей Украины, включая Крым, у него нет для этого ни людей, ни оружия". Президенту придется признать эту мрачную правду. После этого, "западным лидерам нужно сделать его главную цель войны достижимой, обеспечив Украине военный потенциал и гарантии безопасности, в которых она нуждается".

Единственным путем к прекращению боевых действий и обеспечению этих гарантий, по мнению издания, является лишение России возможности продолжать наступательные операции, показав бессмысленность дальнейших масштабных атак.

Это потребует больших поставок оружия, о котором просит Зеленский. Украине нужны ракеты большой дальности, которые могут поражать военные цели в глубине России, и средства ПВО для защиты ее инфраструктуры. Что особенно важно, ей также необходимо производить собственное оружие,

– отмечают в статье.

Вторым способом сделать оборону Украины надежной в издании назвали немедленное приглашение Украины в НАТО со стороны Байдена. Такое более четкое обещание членства в Альянсе помогло бы Зеленскому пересмотреть определение победы.