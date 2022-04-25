Он объяснил, что у них сменились приоритеты. Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, проживающий сейчас в Вашингтоне.

Внимание Российское руководство хочет завершить войну без авиации, – Арестович о потерях врага в воздухе

Самое главное сейчас – это победа, как он отметил. В частности это важно и для США.

Это слово "победа" впервые прозвучало в Вашингтоне буквально 1,5 недели назад. Раньше были другие высказывания,

– сказал публицист.

Он объяснил, если раньше говорили о том, что должны сделать все возможное, чтобы Украина противостояла агрессии России. Рассматривали даже серьезные варианты перемирия.

Однако сейчас формулировка очень четкая – Путину и его банде нужно уходить, как добавил Пионтковский.