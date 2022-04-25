Він пояснив, що у них змінились пріоритети. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський, який зараз проживає у Вашингтоні.

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Найголовніше зараз – це перемога, як він зазначив. Зокрема, це важливо і для США.

Це слово "перемога" вперше пролунало у Вашингтоні буквально 1,5 тижня тому. Раніше були інші висловлювання,

– сказав публіцист.

Він пояснив, якщо раніше говорили про те, що мають зробити усе можливе для того, аби Україна протистояла агресії Росії. Розглядали навіть серйозні варіанти перемир'я.

Однак зараз формулювання дуже чітке – Путіну та його банді потрібно іти геть, як додав Піонтковський.