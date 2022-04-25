Актуальні втрати ворога
Про них розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 25 квітня, передає 24 канал.
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Так, минулої доби, 24 квітня, тільки на території Донецької та Луганської областей, Збройні Сили України відбили 7 атак ворога. Заразом знищили 3 безпілотники типу "Орлан-10". Ба більше, вже 3-й літак за добу.
Я так розумію, що російське керівництво хоче закінчити цю війну без авіації як такої. Що ж, ми їм допоможемо,
– сказав Арестович.
А також українці оборонці ліквідували ще:
- 13 танків;
- 3 артилерійські системи;
- 17 одиниць броньованої техніки;
- 4 ББМ;
- 18 машин;
- 4 паливозаправники.
Брифінг Арестовича за 25 квітня: дивіться відео