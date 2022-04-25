Актуальні втрати ворога

Про них розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу 25 квітня, передає 24 канал.

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Так, минулої доби, 24 квітня, тільки на території Донецької та Луганської областей, Збройні Сили України відбили 7 атак ворога. Заразом знищили 3 безпілотники типу "Орлан-10". Ба більше, вже 3-й літак за добу.

Я так розумію, що російське керівництво хоче закінчити цю війну без авіації як такої. Що ж, ми їм допоможемо,

– сказав Арестович.

А також українці оборонці ліквідували ще:

13 танків;

3 артилерійські системи;

17 одиниць броньованої техніки;

4 ББМ;

18 машин;

4 паливозаправники.

Брифінг Арестовича за 25 квітня: дивіться відео