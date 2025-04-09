В интервью для LB Александр Сырский сказал, что лично для него будет победой в войне, передает 24 Канал.

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Каким видит завершение войны Сырский

По словам главкома, справедливый мир и задача максимум – это выйти на государственную границу. Победа будет тогда, когда враг покинет территорию нашей страны. Или военным способом или политическим.

То, что есть границы, они международно признаны, и мы должны на них стоять – это мое глубокое убеждение,

– подчеркнул Сырский.

К слову, генерал подтвердил начало наступления России в Сумской и Харьковской областях. О том, что планы Кремля по войне не изменились свидетельствует то, что во время мирных переговоров он наращивает количество атак.