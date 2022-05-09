Фарс победы и победа фарса
Россия превратила празднование победы в фарс. Фарс, который должен соединять Россию, где нет нации, нет общего смысла будущего.
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Общего смысла прошлого нет, только переписана история, то есть опять фарс. И нарушение принципа "никогда снова". А дальше пустота.
Путин и пустота
Что объединяет жителей империи? Только империя, ничего человеческого. Перефразируя одного писателя – "Путин и пустота".
Года спустя Саддам Хусейн принял решение напасть на Кувейт, когда потерял понимание и Кувейта, и мира. Также Путин потерял понимание Украины и мира. Где теперь Хусейн и что произошло с Ираком, известно всем.
Мы не знаем, когда завершится третья мировая, но она завершится в Москве, которая уже не станет столицей империи. Каждая империя должна умереть.
День победы – Война и миф – смотрите видео: