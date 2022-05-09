Фарс перемоги та перемога фарсу

Росія перетворила святкування перемоги на фарс. Фарс, який має з’єднувати Росію, в якій немає нації, немає спільного сенсу майбутнього.

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Спільного сенсу минулого немає, тільки переписана історія, тобто знову фарс. І порушення принципу "ніколи знову". А далі пустота.

Путін і пустота

Що поєднує мешканців імперії? Тільки імперія, нічого людського. Перефразуючи одного письменника – "Путін і пустота".

Роки тому Саддам Хусейн прийняв рішення напасти на Кувейт, коли втратив розуміння і Кувейту, і світу. Так само Путін втратив розуміння України і світу. Де тепер Хусейн і що сталося з Іраком, відомо всім.

Ми не знаємо, коли завершиться третя світова, але вона завершиться у Москві, яка вже не буде столицею імперії. Кожна імперія має померти.