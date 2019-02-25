Победа или предательство: с марта начнут индексацию пенсий

В Украине проиндексируют пенсии, поэтому выплаты от государства получат все пенсионеры. Однако эксперты бьют тревогу, ведь странным остается тот факт, что все это происходит в марте, всего за несколько недель до выборов. Президент, конечно, заверил, что это часть его плана борьбы с бедностью.

С 1 марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически. И более 10 миллионов человек уже через неделю получат повышенные выплаты, а это почти 90% тех, кто сейчас на пенсии.

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На сколько вырастет пенсия

В общем пенсии вырастут на 17-18%. Эксперт по пенсионной реформе Галина Третьякова рассказала, что учитывая уровень инфляции и темпы роста заработной платы, они вывели специальный коэффициент – 1,17. Для того, чтобы узнать какой будет проиндексированная пенсия, надо умножить старую пенсию на этот коэффициент. У кого же минимальная пенсия, те получат от власти другой подарок – 2400 гривен, однако только один раз.



В Украине индексируют пенсии

Откуда возьмут деньги

В правительстве заверили, что украинцы настолько успешно растаможивают "евробляхи", что в бюджете появились дополнительные средства. Именно их используют, чтобы отдать людям долги.

Мы выплатим фактически то, что этим людям не заплатили в 2015-2016 годах, когда была остановлена ​​индексация пенсий,

– сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновники отметили, что индексация пенсий, как и монетизация субсидий, которая тоже стартует в марте, сделаны не под выборы. Автоматический перерасчет пенсий будет происходить ежегодно.

Что известно о монетизации субсидий



Монетизация субсидий

Интересно, что монетизация – это эксперимент, от которого впоследствии могут вообще отказаться. Но перед выборами четыре миллиона семей все же получат от властей по 1,5 тысячи гривен наличными на руки.

Все это напоминает подкуп наиболее обездоленных слоев населения. Я думаю, что вместе с этой выплатой обязательно будут лежать открыточки с портретом того, кого надо благодарить,

– сказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

А вот политолог Александр Солонтай заверил, что с другой стороны во всей этой истории есть бесспорный плюс. Ведь это уже давно надо было сделать.

Смотрите видео: в Украине будет происходить индексация пенсий