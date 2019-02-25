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      Перемога, чи зрада: з березня розпочнуть індексацію пенсій

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      В Україні розпочнуть індексацію пенсій
      В Україні розпочнуть індексацію пенсій / misto.vn.ua

      В Україні проіндексують пенсії, відтак виплати від держави отримають всі пенсіонери. Проте експерти б'ють на сполох, адже дивним залишається той факт, що все це відбувається у березні, всього за кілька тижнів до виборів. Президент, звісно, запевнив, що це частина його плану боротьби з бідністю.

      З 1 березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично. І понад 10 мільйонів людей вже за тиждень отримають підвищені виплати, а це майже 90% тих, хто зараз на пенсії.

      Читайте також: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

      На скільки зросте пенсія

      Загалом пенсії зростуть на 17-18%. Експерт з пенсійної реформи Галина Третьякова розповіла, що врахувавши рівень інфляції та темпи зростання заробітної плати, вони вивели спеціальний коефіцієнт – 1,17. Для того, аби дізнатися якою буде проіндексована пенсія, треба помножити стару пенсію на цей коефіцієнт. У кого ж мінімальна пенсія, ті отримають від влади інший подарунок – 2400 гривень, проте лише один раз. 

      В Україні індексують пенсії
      В Україні індексують пенсії

      Звідки візьмуть гроші

      В уряді запевнили, що українці настільки успішно розмитнюють євробляхи, що у бюджеті з'явилися додаткові кошти. Саме їх використають, щоб віддати людям борги.

      Ми виплатимо фактично те, що цим людям не заплатили у 2015-2016 роках, коли була зупинена індексація пенсій,
      – повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

      Чиновники наголосили, що індексація пенсій, як і монетизація субсидій, яка теж стартує у березні, зроблені не під вибори. Автоматичний перерахунок пенсій відбуватиметься щорічно. 

      Що відомо про монетизацію субсидій

      Монетизація субсидій
      Монетизація субсидій

      Цікаво, що монетизація – це експеримент, від якого згодом можуть взагалі відмовитися. Але перед виборами чотири мільйони сімей все ж отримають від влади по 1,5 тисячі гривень готівкою на руки. 

      Все це нагадує підкуп найбільш знедолених верств населення. Я думаю, що разом з тою виплатою обов'язково лежатимуть листівочки з портретом того, кому треба дякувати,
      – сказав експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

      А от політолог Олександр Солонтай запевнив, що з іншого боку у всій цій історії є беззаперечний плюс. Адже це вже давно треба було зробити. 

      Дивіться відео: в Україні відбуватиметься індексація пенсій

       

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Гроші Пенсійна реформа Субсидії Реформи Бюджет Законодавство
      Джерело: 24 канал
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