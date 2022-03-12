Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас приятные новости и победы Украины действительно на вес золота, или серебра и бронзы.

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Зеленский о победах украинцев на Паралимпиаде

Глава государства добавил, что за все это успешно борются украинские спортсмены на Паралимпиаде в Пекине, Китай. Зеленский добавил, что сейчас каждый добывает Украине славу на своем месте.

Показывает миру, кто такие украинцы и какую мы имеем силу. С оружием в руках на поле битвы или со спортивным ружьем на биатлонной трассе. На зимней Паралимпиаде наши парни и наши девушки завоевали уже 25 медалей!,

– добавил президент.

Украинцы занимают второе место в общем медальном зачете. Впереди лишь Китай, а тройку лидеров закрывает Канада. Напомним, что нынешняя Паралимпиада завершится уже 13 марта.

Президент о победах украинцев на Паралимпиаде: смотреть видео