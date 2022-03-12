Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз приємні новини та перемоги України справді на вагу золота, або срібла й бронзи.

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Зеленський про перемоги українців на Паралімпіаді

Глава держави додав, що усе це успішно виборюють українські спортсмени на Паралімпіаді у Пекіні, Китай. Зеленський додав, що зараз кожен здобуває Україні славу на своєму місці.

Показує світу, хто такі українці і яку ми маємо силу. Зі зброєю в руках на полі битви чи зі спортивною рушницею на біатлонній трасі. На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей!,

– додав президент.

Українці посідають другу сходинку у загальному медальному заліку. Попереду лише Китай, а трійку лідерів закриває Канада. Нагадаємо, що цьогорічна Паралімпіада завершиться вже 13 березня.

Президент про перемоги українців на Паралімпіаді: дивитися відео