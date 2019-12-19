Победы украинской революции: Пилявцы

Зима 2013-2014 годов – украинцы ценой огромных жертв сбрасывают власть ориентированную на другое государство и выбирают собственный курс развития. То "государство", впрочем, не сдается и начинает военный конфликт с целью вернуть контроль над Украиной, которая продолжается по сей день.

Эти события живая и ужасная иллюстрация тезиса о том, что история идет по спирали. Все это наша нация уже переживала. Пусть и на другом фронте.

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1648 год, победы под Желтыми водами и Корсунем, позволяют повстанческой армии Богдана Хмельницкого практически полностью освободить территорию Украины от регулярных войск Речи Посполитой. Власти последней высылает своих послов, и стороны даже подписывают какое ни какое перемирие.



Речь Посполита

Не в Минске конечно, но эффективность примерно та же, ведь и одни и другие не имеют иллюзий по поводу мирного решения многовекового конфликта. На руку украинцам играет тот факт, что в Польше как раз происходит смена короля.



Смена короля

Поэтому Хмельницкий получает более-менее спокойное лето, для того, чтобы превратить гремучую смесь казацко-крестьянского хаоса на дисциплинированное войско, и разобраться с управлением отвоеванными территориями. Успели практически в притык. Кто бы там не был на тот момент у руля Речи Посполитой, но так просто прощаться с украинскими землями и крестьянами, которых можно было использовать практически, как рабов, они не собирались.

Поэтому сформировали армию, которая должна была подавить украинское восстание. Примерно 32 тысячи шляхтского ополчения, 8 тысяч немецких наемников, сотня пушек. Впечатляющая сила. Вот только без нормального руководства.

Как выглядел один из руководителей польской армии – еще тот вояка. В общем главнокомандующих там было трое и ни один из них не имел военного опыта за спиной и вряд ли мог вдохновить кого-то на подвиги.



Как выглядел главнокомандующий

Так или иначе это трио привело королевское войско к реке Икве, сейчас это Хмельницкая область, где их уже ждало тридцать тысяч казаков, которых впоследствии традиционно поддержали еще несколько тысяч татарской конницы. Именно украинская армия первой добралась до места будущего боя, что позволило Богдану Хмельницкому выбрать для своего войска лучшие позиции, и занять оборону.

Это впрочем, не остановило поляков от штурма, который к слову сначала проходил не плохо. Они успешно переправились через реку и даже немного потеснили казаков. Но продолжалось это не долго. Уже через день повстанцы начали масштабную контратаку.

Обычно мы стараемся не перегружать вас фамилиями, но только послушайте, как это звучит: левым флангом командовал Максим Кривонос, центром Иван Чернота, правым — Карп Пивторакожух. Казаки в решающей битве не успели даже как следует разогреться.



Украинские главнокомандующие

Безвольные командиры армии Речи Посполитой стали буквально убегать с поля боя, чем спровоцировали массовую панику в своем же войске. Излишне говорить, чем это закончилось.

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Что касается последствий, то в руках казаков оказалось более 90 пушек, а стоимость всех захваченных трофеев достигла космических по тем временам семи миллионов злотых. Сама же победа открыла Хмельницкому путь на западную Украину и уже вскоре повстанцы осадили Львов, но об этом уже в следующий раз