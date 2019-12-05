Как провалилась попытка Папы Римского перекрестить Русь

Какой самый лучший способ распространения и укрепления религии, основой которой является покаяние в грехах и прощение? Это истребление всех несогласных, желательно тотальное.

В этом были убеждены средневековые римские папы, которые стали авторами концепции рестових походов – одной из самых нелепых и в то же время самых жестоких страниц в истории христианства.

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Папа Григорий IX

Папа Григорий IX известный "промоутер" крестовых походов. Он основал инквизицию, а также мечтал о создании в Европе единого теократического государства под руководством Папы.



Папа активно поддерживал крестовые походы

По иронии судьбы, намерения Григория IX превратить церковь в ключевую часть государственного аппарата сегодня получают активное воплощение в другой ветви христианства.

Папа Григорий IX и Киевская Русь

Были у его святости Григория особые планы и на территории Руси. Здесь уже несколько веков жили христиане, но восточного обряда. Папа же предпочел видеть в Европе исключительно католиков.

Глава церкви якобы даже рассматривал возможность крестового похода на Русь. Эта информация хоть и не имеет прямых доказательств, но все же подтверждается более мелкими фактами.



Чтоо такое крестовые походы

Даниил Галицкий и Папа Римский

Началось все, по странному стечению обстоятельств, после того, как князь Даниил Галицкий отказал Папе в принятии католицизма.

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В 1237 году польский князь Конрад передал волынский город Дрогичин крестоносцам Добжинского ордена, которые были "филиалом" Тевтонского ордена.



Что такое Добжинский орден

Однако город не то, чтобы очень принадлежал полякам. Даниил считал его своим, так что князю не понравилась мысль о том, что Дрогичин как важный пункт на торговых путях и речной порт может стать чем-то вроде плацдарма для организации крестового похода на Русь.



Сегодня Дорогичин является польским городом

Решение было сколь очевидным, столь же непростым для реализации отобрать у крестоносцев город.

Война за Дорогичин



В старых вариантах истории Украины можно встретить мнение о том, что воинов в Дорогичине было ориентировочно десять, да и те криворукие. Однако сейчас достаточно доказательств, которые позволяют говорить о том, что гарнизон в городе был намного серьезнее.

Только в самом Дорогичине сосредоточилось от 200 до 400 рыцарей. Зато еще столько же могло набраться на залогах вокруг города.

Что такое залоги?

Это военные части, учебные заведения и учреждения, расположенные в определенном населенном пункте или районе с установленными границами для охраны и обороны территории в мирные и военные времена.



Следует понимать, что рыцарь в Средневековье – это не один человек, а скорее боевая единица, в которую входит еще двое-трое оруженосцев, по меньшей мере две лошади и миниарсенал оружия.

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В итоге – хорошо укрепленный город, обнесенный валами и рвами, с одной стороны защищенный рекой, с другой – холмами и где-то с тысячей вооруженных до зубов защитниками. Плохой идеей было бы просто прийти и без помех им завладеть.

Хитрость князя Даниила

Даниил Романович использовал другую идею. Дезинформация уже тогда не была плохим оружием, поэтому князь распространил слухи, что вместе с братом Васильком идет в поход на племена ятвигов. Это позволило избежать столкновений по дороге на Дрогичин и, конечно, дало фактор неожиданности под стенами города.



Даниил Галицкий

И что самое важное – крестоносцы не знали размеров армии Данила. Поэтому, когда князь подвел под стены лишь собственную пехоту, внутри решили, что легко разберутся с этой стайкой даже в открытом поле.

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Рыцари не имели никакой причины выходить из-за укрепленных стен. Однако они все-таки это сделали. Крестоносцы бросились на пехотинцев лишь для того, чтобы получить удар с фланга от ключевой части армии Даниила – конницы.



Схема битвы за Дорогичин

На беду рыцарей неожиданно оказалось, что и отступать особо некуда было. Местное население не успело перенять их идеи. Поэтому горожане, вдохновленные приходом Даниила, ударили с тыла по крестоносцам.

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Князь вернул себе город, взял в плен магистра ордена Бруно и, очевидно, отбил у Папы желание организовывать крестовый поход на Русь. Кроме того, один из преемников Григория IX – Иннокентий IV – в итоге провозгласил Даниила королем Руси именно в Дорогичине.