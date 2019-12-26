Победы украинской революции: Зборов

Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Правило рабочее, впрочем использовать его удается не всегда. Особенно, когда речь идет о международных отношениях, особенно, когда мирными эти отношения не назовешь, как ни старайся. Приходится искать союзников, у которых часто есть свои интересы.

Освободительная война, возглавляемая Богданом Хмельницким, длилась уже больше года, и казацко-крестьянская армия, поддерживаемая крымскими татарами, практически не проигрывала на поле боя.

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Хмельницкий и его полковники один за одним побеждали военачальников Речи Посполитой, отвоевывали города, а также стали первыми в истории, кому удалось взять штурмом Высокий замок во Львове. И в целом существенно продвинулись вглубь польской территории.

Идти дальше и уже безапелляционно диктовать свои условия "короне" – не дало истощение армии. Да и война в таком случае превратилась бы из освободительной в захватническую. Поэтому Хмельницкий триумфально вернулся в Киев, впрочем продолжение конфликта было лишь вопросом времени.



Богдан Хмельницкий

В Речи Посполитой избрали нового короля – Яна II Казимира, и тот сразу принялся решать украинский вопрос. Сюда двинули сразу две армии: одна с Запада, которую вел сам король, другая с Севера. Чтобы остановить последнюю, Хмельницкий отправил часть полков ей на встречу, сам же с основным войском двинулся на рандеву с Яном Казимиром.



Ян II Казимир

После нескольких стычек передовых отрядов и осады казаками крепости Збараж (ныне это Тернопольская область и там до сих пор стоит замок), стороны все же сошлись в генеральном сражении рядом с городом Зборов.

Впервые казаки атаковали коронное войско еще до того, как оно успело поставить лагерь. Неожиданное нападение стоило врагу около четырех тысяч жизней. В итоге воины Речи Посполитой все же смогли стать лагерем, впрочем, помогло это не сильно.



Картина "Битва вблизи Зборова"

Дело в том, что выбранное ими место очень хорошо простреливалось казацкой артиллерией. Посеяв панику артобстрелом, казацко-татарское войско, которое ко всему еще и немного превосходило врага числом, принялось штурмовать лагерь.

После нескольких неудачных попыток они все-таки прорвались куда хотели, получив безапелляционную победу в битве. Однако впоследствии неожиданно начались плохие новости. Король Ян Казимир, понимая свой тупик, инициировал мирные переговоры, предлагая не слишком выгодный казакам договор.

Казалось бы, принимать его Хмельницкому смысла нет, ведь сила на его стороне. И тут на сцену вышел союзник казаков, крымский хан Ислям III Герай. Он согласился взять от поляков огромный выкуп, а взамен по сути заставил гетмана подписать перемирие.



Ислям III Герай

Воевать со всеми вокруг казаки, конечно, не смогли бы, потому пришлось пойти на мир, находясь буквально в шаге от окончательной победы в войне. Так или иначе, стороны подписали Зборовский договор.

Он с первого взгляда вроде и был успешным для казаков – признавалось самоуправление Войска Запорожского, что по сути стало первым официальным восстановлением украинской государственности за несколько веков. На контролируемой казаками территории не могло быть армий Речи Посполитой, восстанавливалась киевская митрополия и так далее.

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Вот только все это все равно было в форме пожалованной грамоты короля своим подданным. А польская шляхта на украинских землях вообще не собиралась его выполнять. В конце концов, как не сложно догадаться, эта сделка не устроила никого. Зборовский договор в итоге станет завершением лишь первого этапа этой войны.