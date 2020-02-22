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      Побег Януковича и победа Майдана: 22 февраля в истории Революции Достоинства

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      22 февраля 2014 года главой Верховной Рады избрали Александра Турчинова. Депутаты устранили Януковича с должности Президента Украины. Сам он назвал события 18-20 февраля "государственным переворотом", а тем временем бежал из страны.

      Отряды самообороны Майдана заняли Межигорье – резиденцию, которую Янукович покинул накануне. Там предложили создать Музей коррупции.

      Обратите внимание! Ключевые даты Евромайдана: хроника

      На свободу после почти трех лет за решеткой вышла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она выступила с речью на Майдане Независимости.

      Митингующие почтили память Героев Небесной Сотни. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

      Больше – смотрите в видео.

      Хроніка Майдану
      Хронология событий Революции Достоинства / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Небесная Сотня Революция достоинства Виктор Янукович Юлия Тимошенко - новости Новости Украины
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