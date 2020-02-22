Побег Януковича и победа Майдана: 22 февраля в истории Революции Достоинства

22 февраля 2014 года главой Верховной Рады избрали Александра Турчинова. Депутаты устранили Януковича с должности Президента Украины. Сам он назвал события 18-20 февраля "государственным переворотом", а тем временем бежал из страны.

Отряды самообороны Майдана заняли Межигорье – резиденцию, которую Янукович покинул накануне. Там предложили создать Музей коррупции.

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На свободу после почти трех лет за решеткой вышла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она выступила с речью на Майдане Независимости.

Митингующие почтили память Героев Небесной Сотни. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

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Хронология событий Революции Достоинства / Инфографика 24 канала