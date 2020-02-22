Втеча Януковича та перемога Майдану: 22 лютого в історії Революції Гідності
22 лютого 2014 року головою Верховної Ради обрали Олександра Турчинова. Депутати усунули Януковича з посади Президента України. Сам він назвав події 18-20 лютого "державним переворотом", а тим часом втік з країни.
Загони Самооборони Майдану зайняли Межигір'я – резиденцію, яку Янукович покинув напередодні. Там запропонували створити Музей корупції.
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На свободу після майже трьох років за ґратами вийшла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона виступила з промовою на Майдані Незалежності.
Мітингувальники вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.
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