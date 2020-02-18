Ключові дати Євромайдану: хроніка

Рівно шість років тому – 18 лютого 2014 року – розпочалися масові розстріли активістів на Євромайдані у Києві. Згадуємо, з чого почалися протестні акції та якими були основні поворотні моменти Революції Гідності.

21 листопада 2013 року уряд Азарова призупинив асоціацію з ЄС. Цього дня тоді ще журналіст Мустафа Найєм одним із перших на знак протесту закликав українців вийти на Майдан Незалежності. На своїй сторінці у Facebook він написав:

Давайте серйозно. От хто сьогодні до півночі готовий вийти на Майдан? Лайки не рахуються. Тільки коментарі під цим постом зі словами "Я готовий". Як тільки набереться понад тисяча, будемо організовуватися.

Охочих вийти на акцію виявилося достатньо, тож наступний допис був таким: "Зустрічаємося о 22:30 під монументом Незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів. Перепост всіляко вітається!" (проскрольте нижче, аби подивитися інфорграфіку)

Тим часом двоє ексберкутівців після обміну повернулись до Києва і звернулись до Зеленського

У ніч проти 30 листопада 2013 року "Беркут" розігнав мітингувальників-студентів. Тоді на Майдані залишалися близько 400 активістів. Озброєні спецпризначенці оточили площу та силою витіснили людей – застосовували вибухові пакети, били кийками та ногами. Багато активістів отримали травми. Офіційна версія розгону – люди "заважали встановленню новорічної ялинки".

1 грудня 2013 року у центрі Києва зібралося уже понад пів мільйона протестувальників – хода учасників Всеукраїнського віче розтягнулася від парку імені Тараса Шевченка до Майдану Незалежності. Міліція, яка заблокувала підступи до площі, була змушена відступити. А біля Адміністрації Президента відбулися сутички між протестувальниками та силовиками. З цього дня протести не припинялися.



Після розгону студентів понад пів мільйона українців вийшли на Майдан

11 грудня 2013 року силовики здійснили спробу штурму наметового містечка на Майдані. Наступ знову відбувся уночі. Тоді зі сцени Євромайдану лунали заклики до киян приєднатися до протестувальників, дзвони Михайлівського золотоверхого монастиря били, сповіщаючи про тривожну ситуацію. Події транслювалися наживо, завдяки чому уже зранку тисячі осіб "підтягнулися" на Майдан і силовики відступили.

16 січня 2014 року Верховна Рада ухвалила "диктаторські" закони, направлені на звуження прав і свобод українців. Зокрема, йшлося про обмеження свободи мирних зібрань та свободи слова у ЗМІ, прийняття законів про екстримізм тощо. Вони могли сприяти масовим репресіям проти активістів. Акції протесту посилилися.

19 січня 2014 року відбувся штурм на вулиці Грушевського. На акцію вийшло кілька десятків тисяч мітингувальників, обурених "диктаторськими" законами. Однак мирна акція переросла в жорстке протистояння між активістами та силовиками.

Що відбувалося на Грушевського 19 січня: відео

22 січня 2014 року під час протистоянь на Грушевського вбили активістів Сергія Нігояна і Михайла Жизневського. Під Києвом знайшли тіло закатованого Юрія Вербицького. Цю дату охрестили "Кривавим Днем Соборності".

18 лютого 2014 року почався найбільш трагічний етап Революції Гідності. Лише цього дня понад 20 активістів були вбиті з вогнепальної зброї. Також, у ході сутичок, силовики штурмували барикади на Грушевського та Інститутській. При цьому було застосовано БТР, світло-шумові гранати, помпові рушниці. Протестувальники оборонялися, використовуючи бруківку та "коктейлі Молотова".

19 лютого 2014 року під час чергового штурму згорів Будинку профспілок.



Будинок профспілок після пожежі / 24 канал

20 лютого 2014 року протестувальники зайняли Український дім та Жовтневий палац, а силовиків відтіснили до урядового кварталу. Снайпери почали розстрілювати активістів – з'явилися декілька відео, на яких видно як силовики на Інститутській стріляють з вогнепальної зброї в неозброєних протестувальників. Всього з 18 по 21 лютого 2014 року на Майдані загинули понад 100 людей.

21 лютого 2014 року відбулися переговори Віктора Януковича, представників ЄС та Росії. Лідери опозиції підписали з тодішнім президентом угоду щодо врегулювання кризи в Україні. Тим часом на Майдані прощаються із загиблими активістами.

22 лютого 2014 року 328 депутатів Верховної Ради усунули Януковича з посади Президента України. Сам він записав відеозвернення до українців, у якому назвав події 18-20 лютого "державним переворотом" та заперечив легітимність прийнятих Радою рішень. А сам тим часом втік з країни разом із частиною "Сім’ї".



Основні події Євромайдану / 24 канал