Ключевые даты Евромайдана: хроника

Ровно шесть лет назад – 18 февраля 2014 года – начались массовые расстрелы активистов на Евромайдане в Киеве. Вспоминаем, с чего начались протестные акции и какими были основные поворотные моменты Революции Достоинства.

21 ноября 2013 года правительство Азарова приостановило ассоциации с ЕС. В этот день тогда еще журналист Мустафа Найем одним из первых в знак протеста призвал украинцев выйти на Майдан Независимости. На своей странице в Facebook он написал:

Давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами "Я готов". Как только наберется более тысячи, будем организовываться.

Желающих выйти на акцию оказалось достаточно, поэтому следующий сообщение было таким: "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!" (проскрольте ниже, чтобы посмотреть инфорграфику)

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В ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" разогнал митингующих студентов. Тогда на Майдане оставались около 400 активистов. Вооруженные спецназовцы окружили площадь и силой вытеснили людей – применяли взрыв-пакеты, избивали дубинками и ногами. Множество активистов получили травмы. Официальная версия разгона – люди "мешали установке новогодней елки".

1 декабря 2013 года в центре Киева собралось уже более полумиллиона протестующих – шествие участников Всеукраинского вече растянулось от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Незалежности. Милиция, которая заблокировала подступы к площади, была вынуждена отступить. А возле Администрации Президента произошли столкновения между протестующими и силовиками. С этого дня протесты не прекращались.



После разгона студентов более полумиллиона украинский вышли на Майдан

11 декабря 2013 года силовики предприняли попытку штурма палаточного городка на Майдане. Наступление вновь состоялось ночью. Тогда со сцены Евромайдан звучали призывы к киевлянам присоединиться к протестующим, колокола Михайловского Златоверхого монастыря били, извещая о тревожной ситуации. События транслировались вживую, благодаря чему уже утром тысячи человек "подтянулись" на Майдан и силовики отступили.

16 января 2014 года Верховная Рада приняла "диктаторские" законы, направленные на сужение прав и свобод украинцев. В частности, речь шла об ограничении свободы мирных собраний и свободы слова в СМИ, принятие законов об экстремизме и тому подобном. Они могли способствовать массовым репрессиям против активистов. Акции протеста усилились.

19 января 2014 года состоялся штурм на улице Грушевского. На акцию вышло несколько десятков тысяч митингующих, возмущенных "диктаторскими" законами. Однако мирная акция переросла в жесткое противостояние между активистами и силовиками.

Что происходило на Грушевского 19 января: видео

22 января 2014 года во время противостояний на Грушевского убили активистов Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Под Киевом нашли тело замученного Юрия Вербицкого. Эту дату назвали "Кровавым Днем Соборности".

18 февраля 2014 года начался самый трагический этап Революции Достоинства. Только в этот день более 20 активистов были убиты из огнестрельного оружия. Также, в ходе столкновений, силовики штурмовали баррикады на Грушевского и Институтской. При этом были применены БТР, свето-шумовые гранаты, помповые ружья. Протестующие оборонялись, используя камин мостовой и "коктейли Молотова".

19 февраля 2014 года во время очередного штурма сгорел Дома профсоюзов.



Дом профсоюзов после пожара / 24 канал

20 февраля 2014 года протестующие заняли Украинский дом и Октябрьский дворец, а силовиков оттеснили к правительственному кварталу. Снайперы начали расстреливать активистов – появились несколько видео, на которых видно как силовики на Институтской стреляют из огнестрельного оружия в безоружных протестующих. Всего с 18 по 21 февраля 2014 года на Майдане погибли более 100 человек.

21 февраля 2014 года состоялись переговоры Виктора Януковича, представителей ЕС и России. Лидеры оппозиции подписали с тогдашним президентом соглашение по урегулированию кризиса в Украине. Тем временем на Майдане прощаются с погибшими активистами.

22 февраля 2014 года 328 депутатов Верховной Рады устранили Януковича с должности Президента Украины. Сам он записал видеообращение к украинцам, в котором назвал события 18-20 февраля "государственным переворотом" и опроверг легитимность принятых Радой решений. А сам тем временем бежал из страны вместе с частью "Семьи".



Основные события Евромайдана​ / 24 канал