На побережье в Мозамбике нашли более сотни мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике в течение 21 – 24 февраля обнаружили 111 мертвых дельфинов. Массовая гибель млекопитающих произошла на юге страны в провинции Иньямбане.
Источник:Barrons
О трагедии сообщила пресс-служба Национальной администрации заповедников страны.
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Количество дельфинов, найденных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111,
– говорится в сообщении.
Детали
- 25 мертвых дельфинов обнаружили на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто;
- 86 мертвых дельфинов – на западном побережье архипелага.
Что еще известно о гибели дельфинов
- Причины гибели животных пока не установили.
- По предварительным данным, ранений на телах мертвых дельфинов не обнаружили.
- Сейчас специалисты проводят экспертизы мертвых животных.
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