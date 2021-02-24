На побережье острова в Мозамбике в течение 21 – 24 февраля обнаружили 111 мертвых дельфинов. Массовая гибель млекопитающих произошла на юге страны в провинции Иньямбане.

О трагедии сообщила пресс-служба Национальной администрации заповедников страны. Актуально Спрятался под крышкой: на Аляске медведь в уличном туалете напал на девушку Количество дельфинов, найденных мертвыми, с воскресенья по вторник возросло до 111,

– говорится в сообщении. Детали 25 мертвых дельфинов обнаружили на побережье в Национальном парке архипелага Базаруто;

86 мертвых дельфинов – на западном побережье архипелага. Что еще известно о гибели дельфинов Причины гибели животных пока не установили.

По предварительным данным, ранений на телах мертвых дельфинов не обнаружили.

Сейчас специалисты проводят экспертизы мертвых животных. Обратите внимание! В Новой Зеландии на берег выбросились 49 черных дельфинов. Это произошло в заливе Голден-Бей.