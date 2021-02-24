На узбережжі острова у Мозамбіку упродовж 21 – 24 лютого виявили 111 мертвих дельфінів. Масова загибель ссавців сталася на півдні країни у провінції Іньямбане .

Про трагедію повідомила пресслужба Національної адміністрації заповідників країни. Актуально Заховався під кришкою: на Алясці ведмідь у вуличному туалеті напав на дівчину Кількість дельфінів, знайдених мертвими, з неділі по вівторок зросла до 111,

– мовиться у повідомленні. Деталі 25 мертвих дельфінів виявили на узбережжі в Національному парку архіпелагу Базаруто;

86 мертвих дельфінів – на західному узбережжі архіпелагу. Що ще відомо про загибель дельфінів Причини загибелі тварин наразі не встановили.

За попередніми даними, поранень на тілах мертвих дельфінів не виявили.

Наразі фахівці проводять експертизи мертвих тварин. Зверніть увагу! У Новій Зеландії на берег викинулися 49 чорних дельфінів. Це сталося у затоці Голден Бей.