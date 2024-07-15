Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне делают все, что хотят. Кроме этого, на дорогах случаются жуткие аварии.

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Сафари на Мариупольском пляже

По словам Андрющенко, россияне никто не трогает на оккупированных территориях, они делают все, что хотят. Россиянин чуть не наехал на двух женщин с детьми, они едва успели отскочить.

Эта вся "целевая аудитория", которая приехала из России, не бывает трезвая за рулем. Такие события происходят на всех пляжах среди белого дня. Во времена Украины я такого представить не могу,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Полиция на "фанатов" сафари совершенно не обращает внимания. Правоохранители там присутствуют не для того, чтобы обеспечивать общественный порядок. Они живут только на взятках, а также, Андрющенко сообщил, что полицию очень часто забирают в российскую армию.

Такие случаи есть и на дорогах. Светофоры непонятно для чего там есть, красного сигнала не существует. Поэтому аварии есть страшные,

– отметил советник городского головы Мариуполя.