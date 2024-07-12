Об этом 24 Каналу сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что на самом деле не имеет большого значения это было С-300, или "Буки", которые систематически базируются в Мариуполе.

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Детали "хлопка"

Как отметил Андрющенко, в Мариуполе был первый эшелон противовоздушной обороны россиян при защите их аэродромов в Ейске, Ростове, Приморско-Ахтарске.

Об успешном поражении свидетельствует характер дыма, который был во время пожара, места, в которых происходил пожар, и взрыв из-за повторной детонации,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

По его словам, все это указывает на разрушение системы противовоздушной обороны, которая базировалась именно в районе аэропорта. Это уже второе попадание за последний месяц.

Также обнаружено, что на мариупольском аэродроме базировались локаторы для обнаружения целей на дальних расстояниях.

Что известно о потерях среди солдат

На территории аэропорта до прилета были глава так называемой "днр" Денис Пушилин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

К сожалению, не успели. Пушилин с Хуснуллиным поехали до удара. Не так долго они там находились, но шанс был,

– отметил Андрющенко.

Впрочем, жертвы среди оккупантов точно есть. После прилета лунцы видели, что на аэродром поехало много скорых. По мнению советника городского головы Мариуполя, ближе к утру появится более конкретный результат по потерям личного состава.