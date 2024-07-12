Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан озвучил мнение 24 Каналу, что россияне могли использовать этот аэродром в качестве оперативного для ремонта своих вертолетов.

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Свитан объяснил, что все аэродромы вдоль Азовского побережья, Мелитопольский, Бердянский, Мариупольский, оккупанты используют в качестве определенных мест расположения своих воинских частей.

"Любое аэродромное поле – это очень большой участок земли с ровной поверхностью. Это значит, что на нем можно разместить зенитно-ракетные комплексы, системы радиолокационного контроля. Там же располагаются штабы, мощные системы связи, основные авиационные подразделения", – рассказал Свитан.

Какими ракетами могли ударить по аэропорту

Военный эксперт предположил, что удар, который, вероятно, произошел все-таки по аэропорту в Мариуполе, где сейчас базируются оккупанты, можно было нанести ракетами 3 типов:

Storm Shadow;

ATACMS;

GBU-39.

После того как по 3 аэродромам мы "отработали" в 2023 году ракетами ATACMS, россияне оттуда убрали самолеты и часть вертолетов. Но пока вертолеты используют эти аэродромы. Ракета Storm Shadow не будет "бегать" за одним рядовым, а вот уже по вертолетам точно "отработает",

– отметил Свитан.