В частности, взрывы, по предварительным данным, раздавались вблизи мариупольского аэропорта, который активно используют оккупанты. В городе также видно густой столб дыма.

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Что известно о взрывах в Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале около 12:18 сообщил, что в населенном пункте было громко. Впоследствии чиновник рассказал, что прилеты могли произойти вблизи аэропорта.

В Мариуполе было громко / Фото из телеграмм-канала Петра Андрющенко, "Мариуполь.Сопротивление" и из сети

По словам Андрющенко, на территории аэропорта также до прилета были глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

В Мариуполе мог быть прилет / Видео с телеграмм-канала Петра Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя также распространил видео, на котором можно увидеть, что на месте возможного прилета поднялся огромный столб серого дыма. По словам Андрющенко, это "лучший день июля" и "хороший подарок на именины".

После взрывов в Мариуполе поднялся большой столб дыма / Видео с телеграм-канала Петра Андрющенко

Оккупанты на эти взрывы в оккупированном Мариуполе пишут, что, мол, сработала их противовоздушная оборона. Андрющенко опроверг эту ложь оккупантов, сказав, что это возможно "разве что на земле было поражено".

В Мариуполе видно дым / Видео с телеграмм-канала Петра Андрющенко

Пока официально оккупационная власть не комментировала, что именно произошло в Мариуполе. Также не высказывались о взрывах и в самой России.