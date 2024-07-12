Зокрема, вибухи, за попередніми даними, лунали поблизу маріупольського аеропорту, який активно використовують окупанти. У місті також видно густий стовп диму.

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Що відомо про вибухи у Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі близько 12:18 повідомив, що у населеному пункті було гучно. Згодом посадовець розповів, що прильоти могли статися поблизу аеропорту.

У Маріуполі було гучно / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка, "Маріуполь.Спротив" та з мережі

За словами Андрющенка, на території аеропорту також до прильоту були голова терористичного угруповання "ДНР" Дєніс Пушилін та заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін.

У Маріуполі міг бути приліт / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Радник міського голови Маріуполя також поширив відео, на якому можна побачити, що на місці можливого прильоту піднявся величезний стовп сірого диму. За словами Андрющенка, це "найкращий день липня" і "гарний подарунок на іменини".

Після вибухів у Маріуполі піднявся великий стовп диму / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Окупанти на ці вибухи в окупованому Маріуполі пишуть, що, мовляв, спрацювала їхня протиповітряна оборона. Андрющенко спростував цю брехню окупантів, сказавши, що це можливо "хіба що на землі було уражено".

У Маріуполі видно дим / Відео з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Наразі офіційно окупаційна влада не коментувала, що саме сталося у Маріуполі. Також не висловлювалися про вибухи й в самій Росії.