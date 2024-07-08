Крім цього, в окупантів не вистачає грошей на фінансування важливих об'єктів та забезпечення життя мешканців міста, адже практично всі гроші йдуть на війну проти України. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенка, зауваживши, що навіть росіяни не мають бажання приїжджати та працювати в медичній сфері.

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Від чого потерпає окупований Маріуполь

За словами Андрющенка, чим більше будуть страждати та помирати українці, навіть на окупованих територіях, тим Росії краще. Крім цього, ті люди, які стали українськими зрадниками і не змогли себе реалізувати раніше, тепер різко стали лікарями та очолюють медичні заклади Маріуполя.

Виявилось, що вони не здатні нічого робити. Це нездари, які є владою. Варто послухати, що кажуть людям, які звертаються в реєстратуру лікарень,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Він розповів, що коли люди потребують медичної допомоги, яку не можуть надати лікарі Маріуполя, їх просто проганяють, пропонують, наприклад, їхати в Росію.

Також в окупантів бракує грошей: на ліки, відбудову театру чи залізницю, адже в місті працюють регіональні представники Росії. Національні ж працюють для військово-промислового комплексу.

Ось і така "дірочка" з'явилась. Наче багато чого розпочали, а довести до кінця не можуть і не збираються,

– зазначив Андрющенко.

Навіть росіяни не хочуть жити та працювати в Маріуполі

Самі ж росіяни не їдуть працювати медиками в Маріуполь. Якщо і приїжджають, їм обіцяють роботу, високу зарплату та ще й безоплатну квартиру, вони просто розвертаються. Ці запропоновані умови життя та переїзд не перекривають той дохід, який вони отримують в країні-агресорці.

Медична система Росія побудована на хабарництві, а в Маріуполі окупанти пробують наблизитись до стандартів України, коли пацієнти офіційно лікуються і не мусять "дякувати" лікарям.

Це той самий російський світ, який він є насправді,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.