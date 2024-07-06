Ще у квітні в окупованому місті у дітей масово почали виявляли холеру, однак росіяни не поспішали запроваджувати карантин. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що й зараз загарбники приховують статистику хворих.

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Антисанітарія у Маріуполі

Влітку поширення інфекційних хвороб на окупованих територіях стає справжньою проблемою. Наприклад, у Маріуполі вже зафіксовано чимало хворих на холеру, особливо дітей.

Знайшли холерний вібріон (бактерія – 24 Канал), кишкову паличку. Це вже стандартний "букет" хвороб, який розповсюджується у Маріуполі. Справді, окупанти навіть не фіксують випадки захворювань, а їх є дуже багато,

– зазначив Дмитро Забавін.

Зауважимо, що радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти викачують фекалії у вигребних ямах, підвалах багатоповерхівок та зливають його майже посеред міста. Тож не дивно, що у Маріуполі так швидко розповсюджуються інфекційні хвороби. Забавін підтвердив цю інформацію, пояснивши, що фекалії річками течуть по вулицях окупованого міста.

"Ситуація з інфекційними захворюваннями критична. Думаю, що це лише початок – ситуація погіршуватиметься. Але, звісно, росіяни приховують статистику таких випадків. Погано у місті і з медичним забезпеченням. Наприклад, до єдиного ендокринолога в місті люди записуються за місяць – два та стоять у живій черзі за талончиками з 4-ї ранку", – додав депутат.

Раніше ми повідомляли про колапс медичної системи у Маріуполі. У місті не вистачає лікарів, а фахівці з Росії не поспішають приїжджати на окуповані території, хоч за це їм пропонують і великі гроші, і нерухомість.