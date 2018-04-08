Побережье Гватемалы потрясло стихийное бедствие
В акватории Тихого океана у побережья Гватемалы произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.
Об этом сообщает Earthquake Track.
Подземный толчок зафиксировали на глубине 49 километров. Землетрясение оценили как сильное.
Землетрясение на побережье Гватемалы 8 апреля
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Напомним, 7 апреля возле берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.
Источник: 24 Канал
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