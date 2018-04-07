Сильное землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.
Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 5:48 по времени UTC в местности, расположенной в 93 километрах к северо-западу от города Поргера и за 132 километров к западу от города Мэнди.
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Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров.
О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Источник: 24 Канал
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