Сильное землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 5:48 по времени UTC в местности, расположенной в 93 километрах к северо-западу от города Поргера и за 132 километров к западу от города Мэнди.

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Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщается. Угроза возникновения цунами не объявлялась.