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      Вблизи Барселоны во время фестиваля произошел взрыв, 14 пострадавших: фото, видео

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      Вблизи Барселоны во время фестиваля произошел взрыв / naciodigital.cat

      В муниципалитете Сентелес около Барселоны произошел взрыв во время традиционного фестиваля сосны, по меньшей мере 14 человек пострадали. Инцидент произошел 30 декабря.

      Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля, которых называют галехадорами, попытался воспользоваться мешком с порохом, пишет El Mundo. Из-за взрыва 14 человек получили ожоги разной степени тяжести, из них 3 – в тяжелом состоянии.

      Важно: Неизвестный устроил стрельбу в центре Берлина: видео

      Пользователи в соцсетях распространяют фото и видео с места происшествия.

      Вблизи Барселоны во время фестиваля произошел взрыв: смотрите видео

      На видео видно, что над колокольней поднимается дым. Спасатели сообщили, что в результате взрыва структурных повреждений колокольни нет.

      вибух барселона
      По меньшей мере 14 человек получили ранения / Фото: El Mundo

      Что известно о фестивале вблизи Барселоны?Фестиваль заключается в том, чтобы повесить сосну вверх дном в церкви Санта-Колома-де-Сентелес. Перед этим дерево рубят в соседнем лесу.

      "Галехадоры", которым по традиции принадлежит заряженное порохом оружие, отвечают за сопровождение сосны из леса в местную церковь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Чрезвычайное происшествие Постраждалі Взрыв
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