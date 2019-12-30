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      Поблизу Барселони під час фестивалю стався вибух, 14 постраждалих: фото, відео

      1376 Читать новость на русском
      Поблизу Барселони під час фестивалю стався вибух / naciodigital.cat

      У муніципалітеті Сентелес поблизу Барселони стався вибух під час традиційного фестивалю сосни, щонайменше 14 людей постраждали. Інцидент трапився 30 грудня.

      Вибух стався, коли один з учасників фестивалю, яких називають галехадорами, спробував скористатися мішком з порохом, пише El Mundo. Через вибух 14 людей отримали опіки різного ступеня тяжкості, з них 3 – у важкому стані.

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      Користувачі у соцмережах поширюють фото та відео з місця події.

      Поблизу Барселони під час фестивалю стався вибух: дивіться відео

      На відео видно, що над дзвіницею піднімається дим. Рятувальники повідомили, що в результаті вибуху структурних пошкоджень дзвіниці немає.

      вибух барселона
      Щонайменше 14 людей отримали поранення/ Фото: El Mundo

      Що відомо про фестиваль поблизу Барселони?Фестиваль полягає в тому, щоб повісити сосну догори низом в церкві Санта-Колома-де-Сентелес. Перед цим дерево рубають у сусідньому лісі.

      "Галехадори", яким за традицією належить заряджена порохом зброя, відповідають за супровід сосни з лісу в місцеву церкву.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Вибух Постраждалі Надзвичайні ситуації
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