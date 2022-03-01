Об этом сообщил депутат Чугуевского городского совета Руслан Овчаренко. Злоумышленника быстро задержала полиция.

Важно Стрелять в мародеров могут без предупреждения, – МВД

Знакомьтесь. Первый официально пойманный чугуевский мародер. Спасибо полиции, которая дежурит в усиленном режиме и сработала оперативно, – написал Овчаренко.

Мародера привязали скотчем к столбу и несколько раз сфотографировали.

Первый чугуевский мародер / Фото из фейсбука Руслана Овчаренко

Овчаренко уверяет, что всех негодяев будут жестко наказывать.

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